Paris (AFP) Bei den konservativen Republikanern in Frankreich konkretisieren sich die Bestrebungen, den Präsidentschaftskandidaten François Fillon zu einem Verzicht zu bewegen. Der Regionalpräsident von Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, kündigte am Sonntag eine Initiative an, die Fillon einen "respektvollen" Abgang ermöglichen solle. Estrosi äußerte sich unmittelbar vor Beginn einer Großkundgebung in Paris, mit der Fillon noch einmal seine Anhänger mobilisieren will.

