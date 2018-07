Jerusalem (AFP) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will die Benennung einer Straße nach dem verstorbenen Palästinenserführer Jassir Arafat nachträglich verbieten. Notfalls werde er ein neues Gesetz verabschieden lassen, um die Behörden in einem arabisch-israelischen Dorf zu bremsen, sagte Netanjahu am Sonntag bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem. "In Israel benennt man keine Straßen nach Mördern von Israelis und Juden", sagte er.

