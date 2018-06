Peking (dpa) - Chinas Wirtschaft soll in diesem Jahr nur noch "um rund 6,5 Prozent" wachsen. In seinem Rechenschaftsbericht zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses senkte Regierungschef Li Keqiang damit die Zielvorgabe für die zweitgrößte Volkswirtschaft, die im Vorjahr noch 6,5 bis 7 Prozent gelautet hatte. So waren 2016 noch 6,7 Prozent erreicht worden, was allerdings das niedrigste Wachstum seit 1990 war.

