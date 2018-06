London (AFP) Der ehemalige britische Regierungschef Tony Blair könnte einem Bericht zufolge Nahost-Berater von US-Präsident Donald Trump werden. Der Ex-Premier habe sich in der vergangenen Woche mit Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner getroffen, um über eine Zusammenarbeit zu sprechen, berichtete die britische Zeitung "The Mail on Sunday".

