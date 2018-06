Kranjska Gora (SID) - Ski-Rennläufer Felix Neureuther hat auch beim Slalom in Kranjska Gora gute Chancen auf einen Platz auf dem Weltcup-"Stockerl". Der 32 Jahre alte Partenkirchner liegt beim Slalom in Slowenien vor dem Finale (12.30 Uhr) wie am Samstag im Riesenslalom auf Platz fünf. Auf den Dritten, Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher (Österreich), fehlen ihm nur 0,15 Sekunden.

Einen Traumlauf zeigte Stefano Gross (Italien), der bei schwierigen Bedingungen auf der nach Dauerregen weichen Piste stolze 1,15 Sekunden auf den zweitplatzierten Michael Matt (Österreich) herausfuhr. Hirscher hat 1,47 Sekunden Rückstand auf die Spitze, Neureuther 1,62. Linus Straßer (München) ist 18. (+3,17), Stefan Luitz (Bolsterlang) kam wie der Norweger Henrik Kristoffersen nicht unter die besten 30.

Weil Kristoffersen patzte ("ich war ein bisschen über dem Limit"), steht Hirscher nach dem Gesamtsieg sowie dem Erfolg in der Riesenslalom-Wertung auch vor dem vorzeitigen Gewinn der Slalom-Kugel. Platz fünf würde dem 28-Jährigen reichen, um die Disziplinwertung zum vierten Mal für sich zu entscheiden.

"Stefano ist einfach wahnsinnig gut gefahren", sagte Neureuther, der im Riesenslalom Fünfter geworden war: "Ich hatte gar nicht so ein schlechtes Gefühl, vor allem nicht so schlecht, dass ich 1,6 Sekunden hinten bin. Aber das Rennen ist noch nicht vorbei..."