Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich gegen ein EU-weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker ausgesprochen. Er denke, "dass jedes Land dazu eine eigene Auffassung hat", sagte Gabriel am Montag in Brüssel. In Deutschland gebe es dazu eine "klare Rechtslage". Gabriel sprach von einem "ausgesprochen angespannten Verhältnis" zu Ankara. Ziel müsse es sein, "wieder in halbwegs normale Gesprächsbeziehungen" mit der türkischen Regierung zu kommen.

