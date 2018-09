Köln (SID) - Die 23. Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geht in die entscheidende Phase. Am Dienstag beginnt das Play-off-Viertelfinale um die 97. deutsche Meisterschaft. Der Sport-Informations-Dienst (SID) beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer wird Meister?

Titelverteidiger Red Bull München ist der Topfavorit. Das Team von Rekordtrainer Don Jackson, der schon sechsmal Meister in der DEL wurde, hat die Hauptrunde als Erster abgeschlossen. Der Kader um Torjäger Michael Wolf und den Verteidiger des Jahres Konrad Abeltshauser ist dank des höchsten Etats (12,5 Millionen Euro) exquisit besetzt. Im Viertelfinale ist zudem Neuling Fischtown Pinguins Bremerhaven von der Papierform der leichteste Gegner.

Wer hat außerdem Chancen?

Erst am letzten Spieltag verloren die Adler Mannheim Platz eins an München. Zuvor hatte der siebenmalige Meister zwölf Spiele in Folge gewonnen. Auch wenn der frühere NHL-Stürmer Marcel Goc verletzt fehlt und der erste Gegner gleich DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin ist, sind die Aussichten gut. Rekordtorjäger Patrick Reimer wird es mit den Nürnberg Ice Tigers gegen die Augsburger Panther ebenso wie NHL-Rückkehrer Christian Ehrhoff mit den Kölner Haien gegen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg schwerer haben.

Wer sind die Stars der Play-offs?

Patrick Reimer, der vor anderthalb Wochen sein 300. DEL-Tor geschossen hat, ist in herausragender Form und will mit 34 Jahren endlich Meister werden. Der Nürnberger ist gerade zum dritten Mal in vier Jahren zum Spieler des Jahres gewählt worden. 14 Jahre nach dem sensationellen Triumph mit den Krefeld Pinguinen will Christian Ehrhoff noch einmal den Silberpokal gewinnen - in der NHL schrammte der Verteidiger mit Vancouver 2011 knapp am Stanley-Cup-Triumph vorbei.

Wer ist der größte Außenseiter?

Die Fischtown Pinguins. Dass die Bremerhavener als erster DEL-Neuling das Viertelfinale erreichten, ist schon sensationell. "Die Leute haben gefeiert, als wären wir deutscher Meister geworden", berichtete Manager Alfred Prey. Zu verlieren hat das Team mit dem kleinsten Etat (3,5 Millionen Euro) nichts mehr: "Für uns ist das Happy End schon geschrieben."

Wie laufen die Play-offs ab?

Gespielt wird nach dem Modus "best of seven". Vier Siege sind zum Weiterkommen notwendig. Steht es nach 60 Minuten unentschieden, wird so lange in 20-Minuten-Abschnitten verlängert, bis ein Tor fällt. Das längste Play-off-Spiel dauerte 168 Minuten und 16 Sekunden (Köln gegen Mannheim, 5:4 am 22. März 2008).

Wer überträgt die Play-offs?

Sport1 zeigt bis zu 20 Spiele live im Free-TV. Es beginnt am Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem Duell Nürnberg gegen Augsburg. Die Deutsche Telekom überträgt per Livestream über TV, PC, Tablet oder Smartphone alle Partien live - für Telekom-Kunden kostenlos, für alle anderen gegen monatliche Gebühren.