Hannover (SID) - Fußball-BundesligistSchalke 04 und Zweitligist Hannover 96 haben ein Testspiel für den guten Zweck vereinbart. Das Benefizspiel wird am Donnerstag, 23. März, um 18.30 Uhr in Hannover ausgetragen. Alle Einnahmen der Partie kommen auf Initiative von Schalkes Hauptsponsor Gazprom einem sozialen Projekt in der niedersächsischen Landeshauptstadt zugute.

"Sportlich ist die Partie eine schöne Herausforderung für unsere Mannschaft", sagte 96-Präsident Martin Kind: "Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen das Spiel in der HDI Arena verfolgen werden und so viel Geld für die Instandsetzung der Bolzplätze zusammenkommt."

Die Erlöse aus dem Spiel sind der Startschuss für die neue 96plus-Kampagne "PROjekt Bolzplatz", mit der 96 die Stadt Hannover bei der umfangreichen Instandsetzung zahlreicher Fußballplätze im Hannoveraner Stadtgebiet unterstützt. Prominente Paten der Partie sind Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah, der für beide Vereine auflief, sowie der TV-Comedian Oliver Pocher.