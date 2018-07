Paris (dpa) - Ein schwerer Sturm hat mehr als 600 000 Haushalte in Frankreich vom Strom abgeschnitten. Das teilte der Betreiber Enedis am Abend mit. Mehr als 3500 Mitarbeiter seien im Einsatz, um die Versorgung wiederherzustellen. Nach Angaben des Innenministeriums gab es bis Abend mehr als 4300 Feuerwehreinsätze, zwei Menschen starben. In der Dordogne-Region sei ein Autofahrer getötet worden, als ein Baum auf sein Auto stürzte. Ein Lastwagenfahrer starb, als sein Fahrzeug in der Alpenregion ebenfalls von einem Baum getroffen wurde und in einen Fluss stürzte.

