Berlin (AFP) Das geplante neue Gesetz zur Suche nach einem Endlager für Atommüll in Deutschland ist nach Ansicht des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) "unzureichend". Der Vorsitzende des BUND, Hubert Weiger, kritisierte am Dienstag, im dem Gesetzentwurf fehlten wichtige Elemente wie ein wirksames Exportverbot für Atommüll und Maßnahmen für umfassende Transparenz. Den Entwurf zur Novelle des Standortauswahlgesetzes wollen SPD, Union und Grüne am Mittwoch im Bundestag vorlegen.

