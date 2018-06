Berlin (AFP) Das Bundesverkehrsministerium will Rechtsabbieger-Ampeln speziell für Radfahrer prüfen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des Grünen-Verkehrspolitikers Matthias Gastel hervor, die AFP am Dienstag vorlag. Radfahrer könnten dann an einzelnen Kreuzungen auch abbiegen, wenn die Ampel für Autofahrer rot ist. "Der Kurswechsel des Verkehrsministeriums beim Rechtsabbiegen von Radfahrern ist erfreulich", erklärte Gastel am Dienstag.

