Brüssel (AFP) Unternehmen aus Asien beantragen immer mehr Patente beim Europäischen Patentamt. China reichte 7150 Patente ein, dies waren 24,8 Prozent mehr als 2015, wie das Europäische Patentamt am Dienstag in Brüssel bekanntgab. Südkorea verzeichnete mit 6825 Anträgen ebenfalls einen deutlichen Anstieg (plus 6,5 Prozent). Insgesamt blieb die Zahl der Patenteinreichungen 2016 mit 160.000 Anträgen auf dem Vorjahresniveau.

