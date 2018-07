Rostock (AFP) Unbekannte Täter haben in Rostock die Fassade, die Rollläden und die Eingangstür eines Gebäudes beschmiert, in dem ein Gebetsraum für Muslime geplant ist. Unter anderem schrieben sie das Wort "Islam" an die Fassade und strichen es wieder durch, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock am Dienstag mitteilte. Außerdem malten sie christliche Kreuze an die Wand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.