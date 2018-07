Bochum (AFP) Die Polizei prüft Hinweise auf eine weitere Gewalttat des flüchtigen Kindsmord-Verdächtigen von Herne: In einem Internet-Chat sei am Dienstagnachmittag eine Botschaft im Namen des 19-jährigen Verdächtigen Marcel H. aufgetaucht, erklärte die Polizei in Bochum am Abend. Darin sei von einem Kampf mit einer Frau und von Folter die Rede. "Sie leistete mehr Widerstand als das Kind", zitierte die Polizei aus dem Chat.

