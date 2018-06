Berlin (AFP) Bundeswehr und Polizei haben am Dienstag mit ihrer ersten gemeinsamen Übung zur Bewältigung eines Terrorangriffs in Deutschland begonnen. "Ein Übungskrisenstab ist gebildet und wird laufend tagen", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Vormittag in Berlin. Grundlage sei ein Szenario, wonach in mehreren Bundesländern gleichzeitig und über einen längeren Zeitraum Anschläge verübt würden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.