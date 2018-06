Paris (AFP) Der neue Präfekt der Hauptstadtregion Paris-Ile-de-France ist besorgt wegen der steigenden Zahl von Migranten, die über andere EU-Länder und insbesondere Deutschland in die französische Hauptstadt kommen. Hier müsse die Konvention von Dublin Anwendung finden, sagte Michel Delpuech am Dienstag beim Besuch eines Erstaufnahmezentrums in Paris, in dem seit seiner Eröffnung Anfang November 2016 etwa 4500 Menschen unterkamen. Etwa 90 Prozent der Migranten seien vorher in einem anderen europäischen Land gewesen, vor allem in Deutschland, sagte er.

