Teheran (AFP) Als Reaktion auf das neue Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump für Bürger des Iran und fünf weiterer muslimischer Ländern will Teheran weiterhin US-Bürgern keine Visa ausstellen. Das nach dem ersten Trump-Dekret im Januar beschlossene Einreiseverbot für US-Bürger bleibe in Kraft, sagte der stellvertretende iranische Außenminister Madschid Tacht-Rawantschi am Dienstag laut der Nachrichtenagentur Isna.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.