Washington (AFP) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat US-Präsident Donald Trump vor der Errichtung von Handelshemmnissen gewarnt. "Es ist wichtig, für Kapital, Güter und Dienstleistungen offene und transparente Weltmärkte zu bewahren", schreibt die OECD in ihrem am Dienstag in Washington vorgestellten Zwischenbericht zur Lage der Weltwirtschaft. "Zunehmender Protektionismus" drohe den "bescheidenen" Anstieg des Wirtschaftswachstums zu stören.

