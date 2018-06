München (SID) - Auch das Daumendrücken der Fußball-Stars half nichts: Bayern München hat den erstmaligen Halbfinal-Einzug im Basketball-EuroCup verpasst. Im dritten und entscheidenden Viertelfinalspiel unterlag das Team von Trainer Sasa Djordjevic dem spanischen Vertreter Unicaja Málaga 69:74 (27:34) und verlor die best-of-three-Serie 1:2.

Vor den Augen von Fußball-Weltmeister Thomas Müller, Torjäger Robert Lewandowski und Javi Martinez erwischten die Bayern einen Fehlstart und handelten sich im ersten Viertel einen größeren Rückstand ein (6:15), dem sie in einem in der Folge ausgeglichenen Spiel nachliefen. Im Schlussviertel kam München noch einmal an drei Punkte heran, zum Weiterkommen reichte es aber nicht mehr. Bester Werfer der Münchner war Reggie Redding mit 15 Punkten.

Das erste Duell hatte der Tabellendritte der Bundesliga für sich entschieden (91:82), das zweite Aufeinandertreffen in Spanien aber verloren (67:82).