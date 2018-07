Bamberg (SID) - Basketball-Meister Brose Bamberg hat seinen Kapitän Elias Harris langfristig an sich gebunden. Wie die Franken am Mittwoch mitteilten, verlängerten sie den Vertrag mit dem deutschen Nationalspieler bis Ende der Saison 2019/2020. Der 27 Jahre alte Harris ist seit 2013 in Bamberg und gewann mit dem Klub zwei Meisterschaften. Derzeit kuriert er eine Knieverletzung aus.