Berlin (AFP) Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat den Gesetzesentwurf zur Endlagersuche als das "vielleicht wichtigste umweltpolitische Gesetz" dieser Legislaturperiode bezeichnet. "Es ist der Startschuss für eine neue, offene und transparente Suche nach dem Endlagerstandort für die hochradioaktiven Hinterlassenschaften der Atomenergienutzung in Deutschland", erklärte Hendricks am Mittwoch in Berlin. "Mit dem Gesetz stellen wir die Endlagersuche vom Kopf auf die Füße."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.