Berlin (AFP) Anlässlich des Weltfrauentages am Mittwoch hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) einen verstärkten Kampf gegen die Diskriminierung von Mädchen gefordert. "Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder und dabei insbesondere Mädchen auch in Kriegs- und Krisengebieten die Schule besuchen können", sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben). So erhielten "sie eine Ausbildung und gestalten die Zukunft ihres Landes mit".

