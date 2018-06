München (AFP) Hollywoodstar Nicole Kidman muss sich bei der Auswahl seiner Rollen mitunter nach der Familie richten. "Ich wollte am Broadway eine Rolle spielen, die mir wirklich am Herzen lag", sagte die 49-Jährige dem Magazin "Bunte" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch. Jedoch: "Wir besprachen das in einem Familienmeeting. Meine Töchter waren strikt dagegen. Ich hatte keine Chance".

