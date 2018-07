Berlin (AFP) Österreichs Bundeskanzler Christian Kern will mittel- und osteuropäischen Ländern die finanzielle Unterstützung drastisch kürzen, falls sie sich weiterhin einer Aufnahme von Flüchtlingen widersetzen sollten. Vor dem EU-Gipfel am Donnerstag sagte Kern der "Welt": "Die Gelder aus dem EU-Haushalt müssen künftig gerechter als bisher unter den Mitgliedsländern verteilt werden. Sollten sich Länder bei der Lösung der Migrationsfrage weiterhin konsequent wegducken oder Steuerdumping auf Kosten der Nachbarn betreiben, so dürfen sie künftig nicht mehr Nettozahlungen in Milliardenhöhe aus Brüssel erhalten."

