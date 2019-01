Dortmund (AFP) Die bundesweite Fahndung nach dem mutmaßlichen Kindsmörder von Herne ist auch in Nacht zum Donnerstag ergebnislos geblieben. Es gingen weiter zahlreiche Hinweise im Zusammenhang mit dem 19-jährigen Tatverdächtigen Marcel H. ein, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen in Dortmund. Eine heiße Spur zu dem mutmaßlichen Mörder gebe es aber bislang nicht.

