Brüssel (AFP) Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat Forderungen nach hohen Milliardenzahlungen nach dem EU-Austritt ihres Landes eine Absage erteilt. Die Briten hätten bei der Volksabstimmung über den Brexit auch dafür gestimmt, "dass wir in der Zukunft nicht jedes Jahr gewaltige Summen Geld an die Europäische Union zahlen", sagte May beim EU-Gipfel am Donnerstag. "Und das wird natürlich der Fall sein, wenn wir die Europäische Union verlassen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.