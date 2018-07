Nürnberg (SID) - Titelverteidigerin Kiki Bertens wird beim WTA-Turnier in Nürnberg (20. bis 27. Mai) an den Start gehen. Die Weltranglisten-20. aus den Niederlanden gab den Veranstaltern des mit 250.000 Dollar dotierten Sandplatzturniers am Valznerweiher ihre Zusage.

Bertens hatte 2016 die Einzel- und Doppelkonkurrenz des Nürnberger Versicherungscups gewonnen und war unmittelbar danach bei den French Open durchgestartet. Im Stade Roland Garros hatte die 25-Jährige völlig überraschend das Halbfinale erreicht und dort gegen Serena Williams (USA) verloren. Auch diesmal findet das Turnier von Nürnberg unmittelbar vor dem Grand-Slam-Event in Paris statt.