Washington (AFP) Die USA verstärken ihre militärische Unterstützung für die Offensive auf Raka, die Hochburg der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien. 400 zusätzliche US-Soldaten würden entsandt, um die verbündeten kurdischen und arabischen Kämpfer zu unterstützen, sagte am Donnerstag in Bagdad der US-Oberst John Dorrian.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.