Chicago (SID) - In seiner Rookie-Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA konnte Paul Zipser bereits phasenweise auftrumpfen, nun hofft der 23-Jährige verstärkt auf Erfolge mit der deutschen Nationalmannschaft. "Ich denke, dass wir ein sehr, sehr gutes Team haben, und ich möchte mit den Jungs etwas erreichen", sagte Zipser: "Alle freuen sich sehr auf den Sommer."

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hofft bei der EM (31. August bis 17. September) mit der Vorrunde in Tel Aviv/Israel endlich wieder auf den Einzug in die K.o.-Runde. Bei den Europameisterschaften 2013 und 2015 war das Team jeweils bereits in der Vorrunde ausgeschieden. "Unsere Teamchemie ist sehr gut, und alle sind gewachsen", sagte Zipser, der unbedingt dabei sein will: "Es ist großartig, wenn man die Chance bekommt, für sein Land zu spielen."

Doch bevor er das Nationaltrikot überstreift, will Zipser mit den Chicago Bulls die Play-offs erreichen. "Dafür ist es sehr wichtig, dass wir auch auswärts Spiele gewinnen", sagte Zipser. Eine Chance dafür bietet sich am Sonntag (21.30 Uhr/Spox) bei den Boston Celtics.