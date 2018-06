Düsseldorf (AFP) Die IG Metall hat ihre Warnstreiks in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie auch am Freitag fortgesetzt. Insgesamt legten etwa 2500 Beschäftigte ihre Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Allein 2000 Warnstreikende seien im niedersächsischen Salzgitter zusammengekommen. Auch Mitarbeiter der Deutschen Edelstahlwerke in Hagen und Thyssenkrupp in Kreuztal hätten sich an dem Ausstand beteiligt.

