Düsseldorf (AFP) Die Ermittler stufen den Axtangreifer vom Düsseldorfer Hauptbahnhof als "offensichtlich verwirrten Einzeltäter" ein. In seiner Wohnung in Wuppertal wurde ein Attest über eine "paranoide Schizophrenie" gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er hatte am Donnerstagabend am Düsseldorfer Bahnhof neun Menschen verletzt, vier von ihnen schwer.

