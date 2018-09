Mainz (AFP) Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz setzt ihre Aufholjagd fort: Im ZDF-"Politbarometer" legte die Partei zum dritten Mal in Folge zu. Mit 32 Prozent, einem Plus von zwei Punkten, erreichte sie ihren besten Wert seit fast fünf Jahren in dieser Umfrage. Stärkste Partei blieb die CDU/CSU mit unverändert 34 Prozent.

