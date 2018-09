Straßburg (AFP) Der Europarat hat sich alarmiert über die in der Türkei geplante Verfassungsreform geäußert, welche die Macht von Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich ausweiten würde. Die geplanten Änderungen könnten zu einem "autrokratischen Präsidialsystem" führen, warnte die sogenannte Venedig-Kommission des Europarats in einem am Freitag angenommenen Gutachten zu der Reform.

