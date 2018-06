Düsseldorf (dpa) - Die Drahtzieherin eines Mordes in der Karibik ist in Düsseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die 45-Jährige habe veranlasst, dass ihr Mann an einer einsamen Landstraße in der Dominikanischen Republik durch einen Schuss in den Hinterkopf heimtückisch getötet worden sei, sagte der Vorsitzende Richter Rainer Drees. Die Verurteilte hatte zunächst bei der Polizei in Begleitung eines Anwalts ein Geständnis abgelegt, im Gerichtssaal aber widerrufen. Das Gericht befand nun, dass sie bei der Polizei die Wahrheit gesagt habe.

