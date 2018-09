Moskau (AFP) Bei seinem ersten Protest nach der Freilassung aus der Haft ist der russische Oppositionelle Ildar Dadin gleich erneut kurz festgenommen worden. Wie seine Frau Anastasia Sotowa der Nachrichtenagentur AFP sagte, hielt Dadin am Freitag vor dem Justizministerium in Moskau ein Plakat in den Händen, auf dem er die Entlassung mehrerer Strafvollzugsbeamter forderte. Weil er seinen Pass nicht dabei hatte, wurde Dadin festgenommen und auf eine Polizeistation gebracht.

