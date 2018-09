Genf (AFP) Bei einer Schießerei in einem Café in Basel sind zwei Menschen getötet worden. Eine weiteres Opfer wurde schwer verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

