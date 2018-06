Köln (SID) - Der 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird mit dem Debüt von Tayfun Korkut als Interimstrainer von Bayer Leverkusen eröffnet. Die kriselnde Werkself empfängt um 20.30 Uhr den abstiegsgefährdeten Nordklub Werder Bremen.

Biathlon-Königin Laura Dahlmeier könnte bereits auf der vorletzten Station im finnischen Kontiolahti ihren erstmaligen Sieg im Gesamtweltcup perfekt machen. Fünf Einzelrennen vor dem Ende hat die Fünffach-Weltmeisterin bereits 144 Zähler Vorsprung auf Vorjahressiegerin Gabriela Koukalova. Schon im Sprint am Freitag ab 17.45 Uhr kann die Seriensiegerin bei entsprechendem Vorsprung den vorzeitigen Triumph sicherstellen. Zuvor wird um 14.30 Uhr der Sprint der Männer gestartet.

Spitzenreiter VfB Stuttgart will am 24. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Heimsieg gegen den VfL Bochum den nächsten Schritt zum Wiederaufstieg machen. Verfolger Union Berlin gastiert zeitgleich um 18.30 Uhr beim Tabellen-15. FC St. Pauli. Beim Debüt von Domenico Tedesco als Trainer von Erzgebirge Aue soll im Krisengipfel gegen den Karlsruher SC ein wichtiger Dreier für das Schlusslicht her.