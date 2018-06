Istanbul (AFP) Beim Absturz eines Hubschraubers in Istanbul sind laut Medienberichten mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Der private Helikopter mit sieben Menschen an Bord sei bei schlechter Sicht in der türkischen Metropole abgestürzt, berichteten türkische Medien am Freitag. An Bord seien vier Russen und drei Türken gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Dogan.

