Düsseldorf (AFP) Nach dem Axtangriff im Düsseldorfer Hauptbahnhof hat die Polizei die Zahl der Verletzten nach oben korrigiert: Bei der Attacke am Donnerstagabend wurden neun Menschen verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Ermittler am Freitag in Düsseldorf mitteilten. Der Gesundheitszustand der schwer verletzten Opfer sei stabil.

