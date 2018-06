Berlin (dpa) - Der deutsche Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir hat trotz eines erneuten Nazi-Vergleichs des türkischen Außenministers zu Besonnenheit aufgerufen. "Das hat schon was von einer Karnevalsveranstaltung, wenn das nicht alles so schlimm wäre für die Betroffenen, die im Gefängnis sitzen". Das sagte der in Baden-Württemberg geborene Sohn türkischer Einwanderer im Deutschlandfunk. "Aber ich glaube, wir müssen unseren Zorn noch etwas zügeln und warten bis zu dem Referendum in der Türkei."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.