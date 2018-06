Istanbul (AFP) In Istanbul haben am Samstag türkische Journalisten und Abgeordnete der Opposition gegen die Inhaftierung von zahlreichen Journalisten nach dem gescheiterten Putsch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan demonstriert. "Journalismus ist kein Verbrechen!" und "Wir werden nicht still sein!", riefen die rund 50 Teilnehmer der Kundgebung.

