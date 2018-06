Berlin (dpa) - Die Motorsportlerin Heidi Hetzer (79) will am Sonntag nach einer Weltumrundung im Oldtimer nach Berlin zurückkehren. Um 12.00 Uhr erwartet Staatssekretärin Sawsan Chebli sie im Namen des Landes am Brandenburger Tor, teilte die Senatskanzlei mit.

"Heidi Hetzer ist eine Ausnahmeerscheinung, und sie hat eine Ausnahmeleistung vollbracht", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor ihrer Ankunft. Ihr Durchhaltevermögen und ihre Willenskraft seien bewundernswert. Mit dem Berlin-Wimpel am Kotflügel sei Heidi Hetzer rund um den Globus auch eine einzigartige und sympathische Botschafterin der Stadt gewesen. "Dafür sagen wir ihr herzlichen Dank."

Vorbild für Hetzers Reise durch Asien, Australien, Neuseeland, Nord- und Südamerika sowie das südliche Afrika zurück nach Europa war eine Reise der Industriellentochter und Rennfahrerin Clärenore Stinnes in den 1920er Jahren.

Hetzer, langjährige Berliner Auto-Unternehmerin und Rallye-Fahrerin mit Promi-Faktor, fuhr mit einem US-amerikanischen Hudson Greater Eight, Baujahr 1930, rund zwei Jahre und sieben Monate lang um die Welt. Viele Komplikationen mit dem alten Wagen, eine Fingeroperation und eine Krebserkrankung Hetzers hatten die Reise immer wieder verzögert.

Homepage und Blog Heidi Hetzer