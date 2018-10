Köln (SID) - Der Brite Kris Meeke hat in Mexiko seinen vierten Karriere-Erfolg in der Rallye-WM gefeiert. Der Citroen-Pilot siegte nach 19 Wertungsprüfungen mit einem Vorsprung von 13,8 Sekunden auf Weltmeister Sebastien Ogier (Frankreich/Ford), der in der WM-Gesamtwertung führt. Platz drei beim dritten WM-Lauf ging an Thierry Neuville (Belgien/Hyundai/+59,7 Sekunden).

Meekes ist ein weiterer Beleg für das recht ausgeglichene Kräfteverhältnis zwischen den Teams nach dem Rückzug des Serienweltmeisters Volkswagen. Den Saisonauftakt in Monte Carlo hatte Titelverteidiger Ogier gewonnen, der von VW zum Privatteam M-Sport gewechselt war. In Schweden setzte sich anschließend Toyota-Pilot Jari-Matti Latvala (Finnland) durch.