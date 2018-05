Kontiolahti (SID) - Laura Dahlmeier (23) hat sich als fünfte deutsche Biathletin den Sieg im Gesamtweltcup gesichert. Die Fünffach-Weltmeisterin aus Garmisch-Partenkirchen trat in Kontiolahti/Finnland in die Fußstapfen von Magdalena Neuner, die zuletzt 2012 triumphiert hatte. Neuner gewann die große Kristallkugel bis zu ihrem Rücktritt dreimal und ist damit die erfolgreichste deutsche Skijägerin. Rekordhalterin ist die Schwedin Magdalena Forsberg, die von 1996/1997 bis 2001/2002 sechsmal in Serie siegte.

Die deutschen Gesamtsiegerinnen in der Übersicht:

2002/2003 Martina Glagow (Mittenwald)

2005/2006 Kati Wilhelm (Zella-Mehlis)

2006/2007 Andrea Henkel (Großbreitenbach)

2007/2008 Magdalena Neuner (Wallgau)

2009/2010 Magdalena Neuner (Wallgau)

2011/2012 Magdalena Neuner (Wallgau)

2016/2017 Laura Dahlmeier (Partenkirchen)