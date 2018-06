Dallas (SID) - Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nach zuvor vier Siegen in Folge wieder einen Rückschlag im Kampf um die Play-offs kassiert. Trotz einer starken Leistung von Superstar Nowitzki, der mit 23 Punkten und 11 Rebounds in beiden Kategorien bester Spieler seiner Mannschaft war, verlor der Meister von 2011 gegen die Phoenix Suns in letzter Sekunde mit 98:100.

"Wir waren wirklich gut, aber wir können nicht alle Spiele gewinnen. Es ist eine starke Liga mit starken Teams", sagte Nowitzki (38). Dallas verpasste es durch die Niederlage, die Serie von fünf aufeinanderfolgenden Heimspielen ungeschlagen zu beenden. Weiter geht es am Montag bei den Toronto Raptors.

Dallas hatte auch dank Nowitzki, der erneut überwiegend auf der ungewohnten Position des Centers auflief, über weite Strecken geführt. Doch der starke Devin Booker (36 Punkte) traf 1,4 Sekunden vor dem Ende zum Sieg für die Gäste. In der Western Conference haben die Mavericks als Tabellenzehnter mit einer Bilanz von 28:37 Siegen nun wieder zwei Erfolge Rückstand auf den von den Denver Nuggets (30:35) belegten letzten Play-off-Platz acht.

Dennis Schröder feierte mit den Atlanta Hawks dagegen durch ein ungefährdetes 107:90 bei den Memphis Grizzlys den dritten Sieg in Serie. Spielmacher Schröder kam dabei auf 16 Punkte, sieben Rebounds und acht Assists, leistete sich aber auch sechs Ballverluste. Als Tabellenfünfter im Osten liegen die Hawks (37:29) weiterhin klar auf Play-off-Kurs.