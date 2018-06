Leverkusen (SID) - Für Ömer Toprak kam es am 24. Bundesliga-Spieltag knüppeldick. Zunächst vergab der Kapitän von Bayer Leverkusen am Freitagabend beim 1:1 gegen Werder Bremen in der sechsten Minute der Nachspielzeit kläglich einen Foulelfmeter, am darauffolgenden Tag wurde bei dem 27-jährigen Türken ein Kapsel-Bandriss im linken Sprunggelenk diagnostiziert. Toprak fällt deshalb für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Atletico Madrid am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) aus.

Am Freitagabend musste er aber zunächst einmal ein heftiges Pfeifkonzert über sich ergehen lassen, nachdem er vom Punkt an Werder-Torwart Felix Wiedwald gescheitert war. "Ich war mir ziemlich sicher, dass ich den reinmache. Leider hat es nicht geklappt", sagte der Pechvogel des Abends traurig nach seinem Missgeschick.

Dass er bereits der fünfte Bayer-Schütze war, der in dieser Saison einen Elfmeter vergab, drückte sichtbar auf seine Stimmung. Dass es dann noch schlimmer kam, ahnte Toprak zu diesem Zeitpunkt noch nicht.