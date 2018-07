Reykjavik (AFP) Island hat die im Zuge der Finanzkrise von 2008 verhängten Kapitalkontrollen aufgehoben. "Die für Privatkunden, Unternehmen und Pensionsfonds verhängten Kapitalkontrollen sind aufgehoben", die Maßnahme trete am Dienstag in Kraft, erklärte die Regierung am Sonntag in Reykjavik.

