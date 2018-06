Los Angeles (dpa) - Grüner Glibberschleim für Stars wie Chris Pratt, Demi Lovato und Kevin Hart: Bei der Vergabe der US-Kinderpreise Kids' Choice Awards in der Nacht in Los Angeles gingen die traditionellen Schleimduschen über Gäste und Gewinner nieder. Als beliebteste Filmstars wurden Chris Hemsworth und Melissa McCarthy aus "Ghostbusters" ausgezeichnet. Der Geisterjäger-Streifen wurde auch zum besten Film gekürt. Drei Preise räumte der Komiker Kevin Hart ab, darunter als bester Schurke für seine Stimme als Kaninchen Snowball in "Pets".

