Köln (SID) - Nach dem deutschen Duell in der Europa League steht für Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach wieder der Alltag in der Bundesliga an. Am 24. Spieltag empfängt S04 ab 15.30 Uhr den FC Augsburg und benötigt dringend einen Sieg, um die internationalen Tabellenregionen nicht völlig aus den Augen zu verlieren. Zwei Stunden später gastiert Gladbach beim Hamburger SV, die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking strebt den dritten Ligasieg nacheinander an.

Michael Köllner leitet sein erstes Spiel als Interimstrainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der bisherige U21-Coach, der kurzfristig für den entlassenen Alois Schwartz einspringt, trifft mit den Franken auf Schlusslicht Arminia Bielefeld. Ebenfalls ab 13.30 Uhr spielt der 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Heidenheim, und der SV Sandhausen empfängt die SpVgg Greuther Fürth.

Zum Abschluss des Weltcups im finnischen Kontiolahti stehen die beiden Mixed-Staffeln an. Um 13.30 Uhr beginnt die Single-Mixed-Staffel, in der Fünffach-Weltmeisterin Laura Dahlmeier an den Start geht. Ab 16.15 Uhr folgt die Mixed-Staffel.

Beim ersten Einzel-Wettbewerb nach der WM in Lahti hofft Vize-Weltmeister Andreas Wellinger beim Weltcup in Oslo nach seiner starken Qualifikation auf einen Sieg. Bei der Quali am Freitag hatte er klar vor Peter Prevc (Slowenien) und Richard Freitag (Aue) gewonnen. Das Springen in Norwegen ist Teil der Wettkampfserie "RAW Air", die in der norwegischen Hauptstadt ihre Premiere feiert.