Istanbul (AFP) Nach ihrer Ausweisung aus den Niederlanden hat die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya die Behandlung durch die niederländischen Behörden als "hässlich" verurteilt. "Wir waren einer unhöflichen und groben Behandlung ausgesetzt", sagte Kaya bei ihrer Rückkehr nach Istanbul am Sonntag vor Journalisten am Flughafen. "Eine weibliche Ministerin so zu behandeln, ist sehr hässlich", sagte sie.

